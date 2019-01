Museu da Imigração tem programação especial de férias com brincadeiras didáticas

Janeiro é período de recesso escolar, mas ter as crianças em casa é sinônimo de busca por divertimento – já que os pequenos ficam facilmente entediados.

O Museu da Imigração aproveitou o período de férias para montar uma programação que mistura entretenimento com aprendizado.

Chamado de “Mundo de Brincar”, o museu montou um espaço gratuito com atividades infantis e culturais acontecendo de quarta a domingo, até dia 31 de janeiro.

Crianças e adultos já podem encontrar por lá jogos de tabuleiro, piscina de bolinhas, livros, momentos de contação de histórias, quebra-cabeças, cama elástica, fantoches, desenhos para colorir e outros brinquedos educativos. O local foi desenvolvido para crianças de até 10 anos, mas a ideia é que pais, filhos e outros membros da família interajam em um ambiente lúdico.

Leia mais:

Calendário esportivo: veja os principais eventos do esporte para 2019

São Caetano projeta ciclorrota ligada a novo terminal

A programação inclui ainda uma exposição sobre refúgio montada de forma diferente, especialmente para os pequenos entenderem desse assunto importante.

A mostra “Sonhos Refugiados” traz desenhos de crianças sírias que colocaram no papel seus desejos para o futuro.

Para complementar a série de atividades, o Núcleo Educativo do museu vai realizar, aos sábados e domingos, visitas temáticas para discutir as impressões que as crianças têm sobre viagens, migrações e outros tipos de deslocamento.

O Museu da Imigração fica na rua Visconde de Parnaíba, 1.316, na Mooca, em São Paulo. Seu horário de funcionamento é de terça a sábado das 9h às 17h, e aos domingos entre 10h e 17h. Os ingressos para visitação custam R$ 10, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. Aos sábados, a visitação é gratuita.

Confira mais detalhes, atividades que exigem inscrição e como se inscrever aqui.