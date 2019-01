Lutadora do UFC reage a assalto e domina ladrão com socos e chave de braço

A lutadora de MMA Polyana Viana, conhecida como Dama de Ferro, reagiu a uma tentativa de assalto e imobilizou o criminoso com uma chave de braço.

O caso aconteceu em frente ao condomínio onde a atleta mora em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite deste domingo (6).

Imagens feitas pela própria lutadora e divulgadas pelo blog americano MMAJunkie mostram que o assaltante, identificado como Max Gadelha Barbosa, ficou bastante machucado.

A lutadora esperava um Uber quando foi abordada pelo bandido.

Depois de perguntar as horas, o criminoso anunciou o assalto, mas foi logo imobilizado por Polyana, que percebeu que ele usava uma arma de brinquedo, feita de papelão.

Max Gadelha Barbosa tinha passagem pela polícia e chegou a ficar preso por três anos.

Ela faz parte do Ultimate Fighting Championship (UFC), famosa organização de MMA que realiza eventos no mundo todo.

A imprensa de vários países repercutiu o caso. O The Guardian, do Reino Unido, lembrou que a Dama de Ferro é conhecida por acabar com seus adversários rapidamente, tendo vencido 10 de 12 lutas profissionais.

Já o Clarín, da Argentina, disse que o ladrão "nunca mais vai se esquecer da lutadora".

O presidente do UFC Dana White também comentou o caso pelo Twitter, ressaltando que o ladrão teve uma péssima ideia em abordar a moça.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt

— Dana White (@danawhite) January 7, 2019