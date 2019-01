IPTU terá aumento de 3,5%; saiba como será feito o pagamento

A Prefeitura de São Paulo anunciou que aplicará apenas a reposição da inflação no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste ano, que terá reajuste de 3,5%, bem próxima da prévia do IPCA para 2018, de 3,8%.

Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, o contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá desconto de 3%. Os boletos começam vencer no início de fevereiro e deverão ser enviados nos próximos dias. O calendário completo ainda será publicado no “Diário Oficial” pela prefeitura.

Como no ano passado, os moradores da capital receberão dois boletos: o primeiro com vencimento em fevereiro e o segundo com todas as demais parcelas. A mudança foi determinada para economizar papel e evitar fraudes.