Criminosos em fuga batem em veículo com grávida na zona leste

Uma perseguição policial seguida de tiroteio terminou com uma pessoa morta e outra gravemente ferida na zona leste, na manhã desta segunda-feira (7).

O caso ocorreu na avenida Ragueb Chohfi, após a avenida Bento Guelfi, em São Mateus.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes perseguiam dois suspeitos quando eles colidiram com um carro que passava no sentido contrário, que em seguida bateu em um poste.

Leia mais:

Tiroteio em perseguição deixa dois baleados na Pompeia

Acidente na Ayrton Senna causa uma morte e espalha tijolos na via

Os dois suspeitos foram baleados e um deles morreu no local.

Uma mulher grávida, que ocupava o outro veículo, foi atingida. Ela e o marido foram socorridos e encaminhados ao PS de Sapopemba. A mulher está em estado grave.

O caso foi registrado no 49º DP.

A avenida Ragueb Chohfi chegou a ficar totalmente interditada no sentido bairro, mas as faixas foram liberadas pela CET por volta das 8h20 de hoje.