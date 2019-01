Criança cai em bueiro ao tentar salvar cachorro de enchente; veja momento do resgate

Chovia muito em Osasco na última sexta-feira (4). No meio de tanta água no bairro de Piratininga, o menino Vitor, de 9 anos, viu um cachorrinho ser levado pela correnteza. Vitor não pensou duas vezes e foi tentar salvar o animal.

A força da enxurrada, porém, arrastou o menino para dentro de um bueiro, direto para uma espécie de toboágua de concreto, num espaço bem estreito.

Segundo a Polícia Militar, Vitor foi “engolido pelas águas”, “e sugado em um túnel de queda com cerca de 45° graus de inclinação, impossível de escapar”.

Após ser levado por aproximadamente 20 metros, Vitor corria o risco de ser arrastado para o Rio Tietê. Ainda de acordo com a PM, uma curva no percurso fez com que ele parasse e encontrasse uma galeria, onde conseguiu finalmente ficar em pé. Apesar da forte correnteza, o menino se segurou para não ser novamente arrastado.

Leia mais:

Paulinho Serra, prefeito de Santo André, faz balanço dos dois anos de mandato; leia entrevista

Bloqueio de celular irregular começa nesta segunda em SP e MG; entenda

Os bombeiros foram alertados sobre o caso e correram para resgatar a criança em um ponto estratégico e improvisado. Os agentes revestiram uma lona com pedras e tambores para desviar e reduzir o volume de água no local. Em seguida, localizaram Vitor, que foi resgatado sem ferimentos. 15 bombeiros participaram da ação, conforme nota da Secretaria de Segurança Pública.

Felizmente, o cão também sobreviveu, segundo a SSP. O menino foi socorrido ao PS da região e passa bem.

Veja o momento do resgate: