Cachorros esperam na porta de hospital por morador de rua internado

Parece história de filme sobre a fidelidade dos cachorros por seus donos. Mas aconteceu de verdade em Cianorte, no Paraná.

Um homem em situação de rua teve um AVC e foi levado pelo SAMU até a Santa Casa da região.

O homem é o senhor Luiz, muito conhecido na cidade por conviver com vários cachorros e cuidar muito bem deles, repartindo tudo o que come.

Leia mais:

Criança cai em bueiro ao tentar salvar cachorro de enchente; veja momento do resgate

Museu da Imigração tem programação especial de férias com brincadeiras didáticas

Segundo relato no Facebook da ONG Amigos de Patas Cianorte, ao menos seis cachorros do senhor Luiz seguiram o veículo até o hospital e ficaram esperando na porta até ele sair. Durante a espera, os animais choravam em coro do lado de fora, numa vigília que durou horas.

Felizmente, o homem teve alta e, ainda segundo a ONG, ele e seus "amigos de patas" foram descansar em uma casa da família.

Veja no vídeo de uma moradora o desespero dos bichinhos quando o senhor Luiz chegou ao hospital: