Acidente na Ayrton Senna causa uma morte e espalha tijolos na via

Uma pessoa morreu em um acidente evolvendo caminhão e carro no quilômetro 16 da rodovia Ayrton Senna, na direção do interior, na manhã desta segunda-feira (7).

O condutor do caminhão alegou que trafegava pela faixa 4, quando deparou com um veículo em pane na pista. O motorista informou às autoridades que um rapaz estava fora do veículo e não deu tempo de parar.

Após o atropelamento, o caminhão tombou e houve queda de carga de tijolos.

A perícia foi acionada e no momento equipes trabalham na limpeza da via.

O trânsito flui apenas por duas faixas e não há previsão para liberação das faixas.

O trânsito é lento desde o quilômetro 14.