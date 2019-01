Tiroteio em boliche deixa três mortos e quatro feridos na Califórnia

Três homens morreram e quatro ficaram feridos na noite de sexta-feira (4) em um tiroteio em um boliche na cidade de Torrance, na Califórnia, Estados Unidos. A cidade fica a 40 km ao sul de Los Angeles.

O incidente ocorreu após uma briga, segundo a mídia local. “Estamos conduzindo uma investigação para identificar os suspeitos envolvidos”, afirmou o departamento de polícia da cidade.

Entre os quatro feridos, duas foram levados ao hospital. As vítimas fatais morreram na hora.

Ao jornal Los Angeles Times, o dono do boliche Gable House Bowl, Jesus Perez, afirmou que houve correria no estabelecimento. “Nós nos escondemos atrás do bar porque depois da briga ouvimos os barulhos de tiros.”