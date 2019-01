Policiais são atropelados por carro na rodovia Presidente Dutra; subtenente morre

Um policial morreu e outros dois ficaram em estado gravíssimo após um atropelamento no km 100 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (5).

Os três, que fazem parte do GATE (Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo), faziam uma romaria a pé para Aparecida quando foram atingidos por um Celta com placa de Taubaté.

O subtenente Longni foi arrastado pelo automóvel quando seguia com um grupo a pé pelo acostamento da rodovia em direção à Basílica de Aparecida. Ele morreu no local. Já o cabo Júlio e o soldado Basílio foram socorridos e levados em estado grave para o Hospital Regional de Taubaté.

O motorista, Diego Ribeiro Garcia, fugiu sem prestar socorro, mas foi encontrado pela polícia em sua casa em Pindamonhangaba. O veículo, com o para-brisa quebrado e lataria amassada, também foi apreendido no local.