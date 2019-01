Sesc traz verão esportivo

Não tem desculpa para ficar parado nessa estação. A partir deste sábado e até o dia 5 de março, o Sesc Verão 2019 vai trazer cerca de 1,8 mil atividades físicas e esportivas em todas as 39 unidades do estado de São Paulo.

Em sua 24ª edição, o evento, totalmente gratuito, tem como objetivo combater o sedentarismo com a interação físico-esportiva no cotidiano da população paulista por meio de atividades variadas, que vão de passeios ciclísticos à interatividade com games.

O público poderá ter contato com grandes nomes do esporte nacional, como Marcel Sturmer (medalhista de patinação artística), Cesar Cielo (multicampeão de natação) e Renan Dall Zotto (atual técnico da seleção masculina de vôlei), além de participar de aulas abertas, assistir a apresentações esportivas, exposições, encontros e torneios (veja alguns destaques ao lado).

Escolha a sua onda! Datas, locais e horários estão no site www.sescsp.org.br/sescverao