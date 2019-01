Santo André. Homem que ateou fogo na ex se entrega

O segurança Edilson dos Reis Bispo, 48 anos, se entregou na Delegacia da Mulher de Santo André por volta das 19h de anteontem. Ele ateou fogo na ex-mulher Josefa Paula Renata, 31 anos, no último dia 26.

Bispo teve a prisão temporária decretada por 30 dias –havia mandado de prisão contra ele, que foi indiciado por tentativa de feminicídio. Josefa segue internada com queimaduras de primeiro grau no rosto e de segundo grau em uma das mãos e no braço. O estado de saúde dela é estável.