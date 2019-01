Redes varejistas iniciam liquidações

Passada a temporada de compras de Natal, varejistas se movimentam para liquidar os estoques remanescentes. Grandes redes abrem nesta sexta-feira mais cedo para um dia de descontos nas lojas físicas, além de promoverem ações no comércio eletrônico.

Na Magazine Luiza, a 26a. edição da “Liquidação Fantástica”, conhecida por gerar filas, começa às 6h e promete descontos de até 70%. Segundo a rede, o número de itens ofertados é 20% superior ao de 2018.

“Esperamos que essa seja a maior Liquidação Fantástica de nossa história”, diz Fabrício Garcia, vice-presidente da companhia.

A Via Varejo, dona de Casas Bahia e Ponto Frio, antecipou o início das ofertas para 2 de janeiro. Com descontos de até 70%, as duas bandeiras também abrirão hoje, a partir das 6h, as lojas de rua.

Já o Carrefour promove a sua tradicional campanha Liquida Geral até domingo. Os descontos podem chegar a 70%. No Carrefour.com, a ação dará ainda frete grátis para compras acima R$ 499,00 para produtos vendidos e entregues pela rede.

Os hipermercados do Walmart também terão ofertas especiais de bazar e eletrônicos até domingo, com até 50% de desconto.

A B2W, que opera sob as marcas Americanas.com, Submarino e Shoptime, iniciou ontem promoções de até 60% e promete 10% adicionais em alguns produtos comprados via boleto bancário ou à vista no cartão de crédito.

Além disso, as mais de 1.360 unidades da Lojas Americanas em todo o país oferecerão descontos entre hoje e segunda-feira.

O segmento de materiais de construção também faz ações promocionais. Algumas unidades da Telhanorte, por exemplo, terão produtos até 70% mais baratos.

As liquidações das redes acontecem depois de uma temporada de compras de fim de ano positiva para o varejo nacional.

No final de dezembro, a entidade que representa shopping centers do país, Abrasce, registrou uma alta de 9,3% nas vendas no Natal. Enquanto isso, a empresa de pesquisa de mercado Ebit/Nielsen apontou expansão de 13,5% nas vendas natalinas do comércio eletrônico nacional.