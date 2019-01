Passe Livre e Passe Escolar da EMTU podem ser solicitados a partir de segunda

Estudantes que queiram garantir o Passe Livre ou o Passe Livre Escolar (que dá direito à meia tarifa) da EMTU/SP poderão fazer a solicitação a partir de segunda-feira (7).

O benefício pode ser usado nas linhas metropolitanas e vale a partir de 1º de fevereiro. A solicitação deve ser feita pelo site da EMTU.

Desde quinta-feira (3), as instituições de ensino estão enviando os dados de estudantes e professores para o sistema, garantindo o benefício para 2019.

Quem tem direito

No caso do Passe Livre, a solicitação pode ser feita por quem se enquadrar no critério de baixa renda. Para isso, a renda per capita tem que ser inferior a 1,5 salário mínimo.

Para fazer o pedido, o interessado que preencher o requisito deve acessar o site da EMTU, preencher o formulário de cadastramento com a composição de renda familiar, situação ocupacional e rendimento de cada membro da família, e encaminhar a documentação exigida na legislação que comprove as informações.

Caso o estudante não atenda aos requisitos, ele tem direito ao pagamento da meia tarifa do transporte.

Para o Passe Escolar Meia Tarifa, basta fazer a solicitação pelo portal.

Nos dois casos, é gerado um boleto no de R$ 21,35.

Tem direito ao Passe Livre ou ao Passe Escolar nas linhas metropolitanas somente o estudante que residir em um município e estudar em outro. O professor pode requisitar a meia tarifa se residir em um município e lecionar em outro da mesma região metropolitana.

Passe Livre e Passe Escolar 2018 em números

Em 2018, quase 160 mil alunos (passe livre ou meia-tarifa) e professores (meia-tarifa) tiveram seu benefício emitido ou revalidado nas cinco regiões metropolitanas do Estado:

– São Paulo: 122.480 (Cartão BOM Escolar)

– Baixada Santista: 14.962 carteiras

– Campinas: 7.106 carteiras

– Vale do Paraíba/Litoral Norte: 8.080 carteiras

– Sorocaba: 6.068 carteiras