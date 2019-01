Paciente dá entrada em hospital na Suécia com suspeita de Ebola

Autoridades médicas da Suécia estão tratando de um paciente em isolamento com suspeita de ter pego o temido vírus Ebola. Considerado o mais mortal patógeno conhecido no mundo, o Ebola é responsável por mais de 11 mil mortes na África nos últimos anos.

O nome do paciente não foi revelado, mas ele é mantido em isolamento no Hospital Universitário de Uppsala. Segundo os médicos, seus sintomas incluem vômitos e fezes com sangue.

Ele havia acabado de voltar de uma viagem e visitou, entre outras regiões, Burundi, na Africa.

O resultado do teste definitivo para diagnosticar a doença ainda não foi divulgado. Se for confirmada, essa será a quinta pessoa diagnosticada com o vírus em solo europeu. Os outros quatro casos foram reportados na Espanha, Itália e Reino Unido.

