Latam confirma voo para a Bolívia e ampliação da rota São Paulo-Boston

A Latam iniciou as vendas de passagens aéreas para o seu mais novo destino internacional. Em 1º de abril de 2019, decolará o primeiro voo para Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) a partir do hub (centro de conexões) da companhia no aeroporto de São Paulo/Guarulhos.

Além da nova operação para a Bolívia, a empresa também iniciou as vendas de passagens para uma nova frequência aos sábados na rota Guarulhos-Boston. A partir de 6 de abril, a operação do voo será ampliada de 4 para 5 vezes por semana.

São Paulo-Santa Cruz de la Sierra

A nova rota será operada em aeronaves Airbus A320 com capacidade para 156 passageiros. O voo está programado para decolar de São Paulo à 0h05 (hora local) das segundas, quartas e sextas-feiras, com chegada em Santa Cruz de la Sierra às 2h15 (hora local), em uma viagem com 3h10 de duração.

Ampliação do voo São Paulo-Boston

Atualmente, a rota é operada quatro vezes por semana em aeronaves Boeing 767, que acomodam 191 passageiros.

A quinta e nova frequência aos sábados seguirá a mesma programação regular, com decolagem de Guarulhos às 23h25 (hora local). No sentido inverso, a decolagem de Boston acontece sempre às 17h25 (hora local).

Para 2019, também já estão confirmadas rotas inéditas como Porto Alegre-Santiago (Chile) e Lima-Montego Bay (Jamaica), além do voo direto entre São Paulo-Munique (Alemanha).

