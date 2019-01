Incêndio fecha 15 estações de BRT na zona oeste do Rio

Quinze estações do BRT Transoeste do Rio de Janeiro – que são os ônibus articulados – estão fechadas, na manhã desta sexta-feira (4), após um incêndio de grandes proporções atingir um terreno baldio no bairro de Guaratiba.

A interdição ocorre entre o Terminal Santa Cruz e a estação Dom Bosco.

O fogo começou na madrugada desta sexta-feira (4) na área de mata. Por causa da grande fumaça que se formou, a via que fica junto ao local foi interditada prejudicando a circulação dos moradores da zona oeste.

De acordo com o consórcio, ainda não há uma previsão de quando a circulação será normalizada.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Por dia, cerca de 205 mil passageiros utilizam o BRT Transoeste.