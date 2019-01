Secretário da Receita defende redução de alíquotas de IR

O novo secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, defendeu uma redução das alíquotas do Imposto de Renda para empresas e para pessoas físicas, mas também a criação de alíquotas adicionais para os detentores de rendas maiores.

“Precisamos compatibilizar o IR com o que está acontecendo no resto do mundo”, afirmou Cintra a jornalistas, após participar da cerimônia de posse do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Cintra descartou, no entanto, esforços para adotar uma alíquota única de IR, defendendo que o sistema tributário precisa “garantir alguma progressividade”.

Cintra disse ainda que o ajuste fiscal “vai determinar o nível de isenção [de IR] para baixa renda”.