PSL sinaliza apoio a Rodrigo Maia para a presidência da Câmara

O PSL sinaliza apoio à candidatura de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados.

O partido do presidente Jair Bolsonaro entende que Maia tem condições para implementar a agenda de reformas.

Pelo acordo, articulado pelo presidente do PSL, Luciano Bivar, o partido será representado na Mesa Diretora coma segunda vice-presidência.

A deputada federal Joice Hasselmann convocou, na manhã desta quinta-feira (3), uma reunião de emergência com lideranças do PSL para falar sobre o apoio do partido à Rodrigo Maia.

Oposição

Em compensação, o PT que não fazia muita objeção ao fato de Rodrigo Maia continuar como presidente da Camara, começa a demonstrar que deve mudar de postura.

Outro partido que já se coloca como alternativa à candidatura de Rodrigo Maia é o PSOL.

Pelo twitter, o deputado federal Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, assumiu a candidatura e disse que o Congresso Nacional precisa se comprometer com o fortalecimento e a ampliação dos direitos sociais.

Para o político, a candidatura do PSOL é para lutar pelo resgate e o espírito da Constituição.