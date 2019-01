Previsão do Tempo: Calor perde força e dia deve ser chuvoso em São Paulo nesta sexta

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que a temperatura deve cair nesta sexta-feira em São Paulo e continuar em queda no final de semana.

Após enfrentarem os 32º C desta quinta-feira, os termômetros devem cair para 27ºC nesta sexta, com mínima de 22º C.

Segundo o Inmet, o dia deve permanecer nublado e pode chover a qualquer hora do dia.

À tarde e à noite pode ter pancadas de chuvas mais fortes com trovoadas em alguns bairros da capital.

No sábado, as temperaturas caem ainda mais e o dia deve permanecer chuvoso.