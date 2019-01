Prefeitura de SP deve alterar data de aumento da passagem de ônibus

A prefeitura de São Paulo deve mudar a data do aumento da passagem de ônibus do dia 07 para 13 de janeiro.

O reajuste foi anunciado no dia 29 de dezembro e, normalmente, começa a valer junto com as novas tarifas do Metrô e da CPTM.

Nesta quinta-feira (3), foi confirmado pelo governo do estado que o preço dos bilhetes dos trens também vão subir.

A mudança por parte do município deve ocorrer para evitar problemas na integração.

