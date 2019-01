Metrô e CPTM terão aumento na tarifa; valor vai a R$ 4,30

O Governo do Estado de São Paulo informou na manhã desta quinta-feira (3) que a tarifa para ingresso no sistema metropolitano de São Paulo, composto por linhas do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), sofrerá reajuste de R$ 0,30 a partir do dia 13 de janeiro. Dessa forma, de R$ 4, a passagem passará a custar R$ 4,30.

A medida acompanha a mudança já anunciada pela Prefeitura de São Paulo para os ônibus da capital, que terão o mesmo reajuste. Este, porém, já passa a valer na segunda-feira, 7 de janeiro.

O aumento, de 7,5%, é acima da inflação que, pelo IPCA acumulado de 2018, ficou em 3,59%. Se aplicada nos atuais valores das tarifas, o reajuste ficaria próximo a R$ 4,15. Tanto prefeitura quanto governo estadual defendem que o reajuste é necessário para manter o sistema e repor perdas dos últimos anos.

Sem acordo

Na quarta-feira (2), o governador João Doria (PSDB) afirmou que "faltou coragem" do governo anterior, de Márcio França (PSB) para anunciar o reajuste. Durante o governo de transição, que se iniciou após o segundo turno das eleições, em outubro, as equipes não chegaram a um acordo sobre o aumento, que costuma ser anunciado antes do fim do ano.