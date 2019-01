Erosão fecha estrada dos Romeiros, em Santana de Parnaíba

Quando o dia começava nesta quarta, os moradores de Santana de Parnaíba (Grande SP) tiveram uma surpresa nada agradável de ano novo. Uma erosão provocada pelas chuvas da noite abriu uma fenda que “partiu em duas” a estrada dos Romeiros (SP-312), principal via de ligação do centro da cidade à rodovia Castello Branco e, daí, a São Paulo.

A fenda foi de um lado ao outro na altura do km 39. E não há uma previsão para que as obras de reparo comecem.

Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), equipes técnicas do órgão estão analisando a erosão e “o resultado do estudo apontará a melhor solução técnica para que as intervenções necessárias sejam realizadas no local”.

Com a interdição, a alternativa para chegar e sair da região é a via Anhanguera. Os motoristas devem seguir pelo bairro Polvilho até aquela rodovia. No sentido oposto, a opção é acessar o km 41 e seguir do bairro Polvilho até Cajamar.

Segundo o DER, foram colocadas faixas indicando os desvios e rotas alternativas.