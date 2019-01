Em carta a Bolsonaro, presidente da China pede respeito aos interesses dos países

O presidente da China, Xi Jinping, enviou uma carta de felicitações a seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, que criticara o país asiático durante a campanha eleitoral.

Na mensagem, segundo o jornal "China Daily", Xi afirma que, como grandes mercados emergentes, China e Brasil têm a "responsabilidade de melhorar suas economias nacionais, preservar a paz mundial e promover o desenvolvimento comum".

Segundo o presidente chinês, as relações bilaterais entre Pequim e Brasília se baseiam nos princípios de "respeito mútuo" e "tratamento igualitário" – a China é o principal parceiro comercial do Brasil.

Leia mais:

PSL sinaliza apoio a Rodrigo Maia para a presidência da Câmara

Tia Eron será a nova secretária da Mulher; deputada foi decisiva na cassação de Cunha

Xi ainda disse que espera "trabalhar com Bolsonaro para respeitar os interesses mútuos, promover uma cooperação bilateral pragmática e conduzir coordenação em assuntos multilaterais". A carta foi entregue ao novo presidente pelo vice-mandatário do Parlamento da China, Ji Bingxuan, representante do país na cerimônia de posse.

Durante a campanha, Bolsonaro chegou a acusar a China de estar "comprando o Brasil", sobretudo no setor de terras agricultáveis, em discurso semelhante ao adotado por Donald Trump na corrida pela Casa Branca. Além disso, Pequim se incomodou com uma visita de Bolsonaro a Taiwan, ilha considerada pela China parte integrante de seu território.