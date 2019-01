DPVAT 2019 deve ser pago ainda em janeiro; consulte valor e data de vencimento para seu veículo

A guia de pagamento do seguro obrigatório DPVAT de 2019 já pode ser emitida e paga por todos os proprietários de veículos do Brasil. Neste ano, a taxa contou com uma redução média de 63,3%, chegando a custar R$ 12 para veículos de passeio (veja tabela de preços no fim da reportagem).

Por ser um boleto separado do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), muitos motoristas se atrapalham e não fazem o pagamento da taxa de forma correta. Para o Estado de São Paulo, a data de vencimento do DPVAT 2019 corresponde ao prazo limite para a quitação em cota única do IPVA com desconto em janeiro.

Metro Jornal IPVA 2019: saiba como pagar seu imposto com desconto

As datas variam do número final da placa de cada veículo. Confira abaixo:

Final 1 – 9 de janeiro

Final 2 – 10 de janeiro

Final 3 – 11 de janeiro

Final 4 – 14 de janeiro

Final 5 – 15 de janeiro

Final 6 – 16 de janeiro

Final 7 – 17 de janeiro

Final 8 – 18 de janeiro

Final 9 – 21 de janeiro

Final 0 – 22 de janeiro

Outros Estados

Motoristas cujos veículos não estão registrados no Estado de São Paulo podem consultar a data de vencimento da taxa DPVAT 2019 no portal da Seguradora Líder, administradora do serviço. É preciso informar o Estado, final da placa e categoria do veículo – automóvel particular, táxi, ônibus, motocicleta, entre outros.

Valor do DPVAT

As redes sociais repercutiram na quarta-feira (2) um boato sobre desconto no DPVAT caso o valor fosse pago até aquela data. A informação era falsa. Apenas em caso de não-pagamento dentro da data limite, a taxa do DPVAT deve ser quitada com acréscimo de multa e juros por dia. Veja a tabela de preços do DPVAT 2019, comparado ao ano passado: