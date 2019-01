Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta quinta-feira, 3 de janeiro

O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, subiu 3,56%, a 91.012,31 pontos, novo recorde de fechamento. Já o dólar caiu 1,71%, a R$ 3,8096 na venda.

Ontem houve a transmissão de cargos para diversos ministros do governo Bolsonaro, sendo o ponto alto a cerimônia de Paulo Guedes, novo ministro da Economia, à tarde. Em seu discurso, ele defendeu a reforma da Previdência e o controle de gastos públicos.

Agradou ao mercado ainda a declaração do presidente do PSL e deputado federal eleito, Luciano Bivar (PE), de que o partido de Jair Bolsonaro decidiu apoiar a reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em troca de respaldo do novo presidente no Congresso à agenda de campanha.

“O mercado vai reagir pontualmente sempre que alguém [do novo governo] fizer declarações”, disse à Reuters o operador de câmbio da Necton Corretora, José Carlos Amado.

