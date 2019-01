Colisão entre ônibus deixa cinco feridos em São Mateus

Dois ônibus colidiram no entorno do Largo de São Mateus, após a avenida Sapopemba, na manhã desta quinta-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas tiveram ferimentos leves, sendo uma delas uma gestante.

Os feridos foram socorridos e encaminhados aos hospitais da região.

O acidente aconteceu na altura do Terminal São Mateus e todas as vias do entorno estão travadas.

De acordo com a CET, uma faixa está bloqueada no local. Não há previsão para liberação da via.