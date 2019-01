Bolsonaro faz reunião com diretor-geral da OMC

O presidente Jair Bolsonaro se reúne nesta quinta-feira (3), às 14h, com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), embaixador brasileiro Roberto Azevêdo. No cargo há cinco anos, o diplomata foi reconduzido em 2017 – por unanimidade – para permanecer na função até 2021.

Bolsonaro indicou que pretende ampliar o comércio do Brasil com os Estados Unidos, Israel e países vizinhos. Após a posse, o presidente da República se reuniu com representantes de vários países, incluindo Japão e Portugal, que também têm interesses comerciais com o Brasil.

Leia mais:

‘Brasil não será porto-seguro de criminosos’, afirma Moro

Dólar cai e bolsa bate recorde no primeiro dia do governo Bolsonaro

Na quarta (2), durante cerimônia de transmissão de posse, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, condenou o que classifica de "globalismo" na política externa e a forma como os acordos comerciais vêm sendo conduzidos.

"Um dos instrumentos do globalismo, para abafar aqueles que se insurgem contra ele, é espalhar que para fazer comércio e negócios não se pode ter ideias nem defender valores”, disse.

De acordo com Ernesto Araújo, será criado um setor de promoção comercial no Ministério das Relações Exteriores para desburocratizar as representações internacionais.