Anchieta-Imigrantes tem trânsito intenso e congestionamentos

O motorista que pretende utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes para ir ou voltar do litoral deve programar a viagem para depois das 20h.

Em entrevista à BandNews FM, o coordenador de tráfego da Ecovias, Igor Barros, afirma que desde a manhã desta quinta o trânsito é intenso nos dois sentidos das duas rodovias.

Nesse momento, a Imigrantes tem 12 km de lentidão no sentido litoral, do 30 ao 42; já no sentido São Paulo, congestionamento do km 61 ao 46.

A Anchieta tem lentidão do 28 ao 40 no sentido Litoral e é a melhor opção para quem vai subir para a capital paulista, já que não tem grandes trechos de trânsito ruim.

Não há informações de acidentes em nenhuma das duas rodovias.