Acidente entre micro-ônibus e carreta deixa 6 mortos e 26 feridos na Chapada Diamantina

Seis pessoas morreram e outras vinte e seis ficaram feridas em um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta, em Seabra, na Chapada Diamantina, na tarde desta quinta-feira (3).

O acidente ocorreu no KM 415 da BR 242, na região do povoado Velame, no sentido Salvador, na Chapada Diamantina.

Entre os feridos estão o motorista da carreta e a acompanhante.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os passageiros do micro-ônibus eram todos da mesma família e viajavam de Goiás para Senhor do Bonfim e Campo Formoso, no centro norte baiano.

Dois feridos foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado, em Salvador. Os demais foram levados ao Hospital Regional de Seabra.

A Polícia Técnica de Irecê está no local para fazer a perícia e precisou de reforço porque houve tentativa de saque dos celulares das vítimas e da carga de sacas de milho da carreta.

A suspeita é de que o motorista da carreta teria perdido o controle do veículo.

Um helicóptero do GRAER o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia foi enviado ao local para ajudar no socorro às vítimas.

Os seis corpos foram levados ao Departamento de Polícia Técnica de Irecê e Itaberaba, na mesma região.