Travessia Ilhabela-São Sebastião tem fila de 2 horas; veja situação das estradas na volta para SP

A travessia Ilhabela-São Sebastião registra, na manhã desta quarta-feira (2), primeiro dia útil do ano, duas horas de espera. Sete balsas estão em operação para dar conta da demanda de carros.

O Sistema Anchieta-Imigrantes também tem lentidão. Operando no esquema 4×6, a descida para o litoral é feita pelas duas pistas da Anchieta e a subida pelas duas pistas da Imigrantes. O trânsito é intenso na Anchieta do km 30 ao 54 sentido litoral. Sentido capital, há trânsito por lá do km 11 ao 10 no acesso ao trecho urbano.

Na saída da Praia Grande, a Imigrantes está congestionada do km 70 ao 58 sentido São Paulo. Do km 17 a 14, há excesso de veículos sentido Diadema.

A interligação Planalto – da Imigrantes para a Anchieta – registra excesso de veículos do km 7 ao 1.

Já a Padre Manoel da Nóbrega tem 14 km de lentidão entre Praia Grande e São Vicente – do km 294 ao 280.

A rodovia Cônego Domenico Rangoni, no acesso à Padre Manoel, em Cubatão, tem trânsito do km 267 ao 270.

Na Rio-Santos, o trânsito é lento na passagem por Ubatuba, de Maranduba até Caraguatatuba. No acesso à Tamoios, lentidão na passagem de São Sebastião e na Praia de Boraceia.

A Oswaldo Cruz registra 16 km de trânsito intenso com pontos de congestionamento da saída de Ubatuba até o final do trecho de serra – do km 94 ao 78.

Já a Tamoios sentido São José dos Campos tem trânsito lento na serra sentido.

Na Mogi-Bertioga, trânsito intenso com pontos de parada de Biritiba-Ussu até a serra.

Na Fernão Dias, lentidão do km 57 ao 60 em Mairiporã. No km 70, houve uma colisão entre carro e carreta que deixou o acostamento bloqueado, mas não há lentidão.

A Washington Luís tem lentidão do km 206 ao 204 em Itirapina; a via está parcialmente bloqueada por conta de uma colisão entre quatro veículos.