Previsão do Tempo: calor não dá trégua nesta quinta-feira em São Paulo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor não dará trégua ao paulistano nesta quinta-feira (dia 3).

As previsões do Instituto mostram que os termômetros devem chegar na casa dos 32 C, em dia de sol com muitas nuvens.

Na parte da tarde e à noite, há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em diversas regiões de São Paulo.

A temperatura mínima prevista para todo o dia é de 21º C.