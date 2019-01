Prédio desaba e mata 21 pessoas na Rússia; 20 seguem desaparecidos

Ao menos 21 pessoas morreram no desabamento parcial de um prédio de 10 andares na cidade de Magnitogorsk, na Rússia, nesta segunda-feira (31).

Outros 20 indivíduos ainda estão desaparecidos, de acordo com o Ministério de Emergências do país, citado pela agência Tass.

Um menino de 11 meses foi resgatado após passar 36 horas nos escombros e levado para um hospital, mas está internado em estado grave, com fraturas no corpo, ferimentos na cabeça e hipotermia.

O pai da criança trabalhava quando sua esposa telefonou para dizer que o edifício estava caindo. Ela conseguiu escapar com outro filho, de três anos.

O desabamento foi provocado por uma explosão, provavelmente em função de um vazamento de gás.

Veja o momento da queda e o resgate do bebê:

