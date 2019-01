Ônibus perde o controle e fica pendurado em viaduto do centro de São Paulo

Um ônibus municipal quase caiu do viaduto do Gasômetro, no centro da cidade, após um acidente na noite de terça-feira (1º). O veículo bateu em uma mureta e chegou a ficar pendurado, com parte para fora da elevação.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O ônibus levava seis pessoas, incluindo quatro passageiros, por volta das 20h – chovia na região.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o acidente ocorreu no momento em que o coletivo fazia uma curva – o motorista acabou perdendo o controle do veículo. A grade de segurança ficou destruída e o ônibus foi retirado durante a madrugada.