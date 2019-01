Doria e secretariado traçam metas para educação, saúde e segurança de SP

O governador de São Paulo, João Doria, se reúne com seu secretariado na manhã desta quarta-feira (2), no Palácio dos Bandeirantes. O objetivo do encontro é definir projetos e traçar metas para a nova gestão.

Segundo apuração da Rádio Bandeirantes, os principais assuntos discutidos são: educação, saúde e segurança pública. O encontro vai durar quatro horas e, na sequência, haverá a primeira coletiva de imprensa da gestão Doria.

Após a posse, na terça (1º), o tucano assinou um projeto de lei para extinguir, fundir ou incorporar seis empresas públicas. Com isso, João Doria pretende reduzir o custo da máquina pública.

A ideia é que a Companhia Paulista de Obras e Serviço seja fundida com outras duas: a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano e a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo.

Outras empresas que devem passar pelo mesmo processo são a Dersa, a Prodesp e a Imprensa Oficial. Seis decretos também foram assinados para aprimorar a revisão ou cancelamento de contratos.