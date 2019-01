Crateras se abrem e interditam vias em Santana de Parnaíba

Duas vias importantes de Santana de Parnaíba estão totalmente bloqueadas na manhã desta quarta-feira (2).

A rodovia SP-312, conhecida por estrada dos Romeiros, está totalmente interditada no quilômetro 39, em ambas as direções.

As obras por lá já começaram, mas a prefeitura estima de 2 a 3 dias para a conclusão do reparo.

O outro bloqueio ocorreu na estrada Bela Vista, continuação da avenida Yojiro Takaoka, na altura do Residencial Onze de Alphaville. A via foi liberada por volta das 10h.

As interdições se dão por conta de crateras que se abriram na pista.

Segundo a prefeitura de Santana de Paranaíba, os rompimentos aconteceram após o temporal que também alagou várias vias da cidade no fim da terça-feira (1).

Já na avenida Tenente Marques, há muita lama e a via está parcialmente bloqueada.

Como alternativa, o motorista pode utilizar a saída do quilômetro 32 da rodovia Castello Branco, no sentido da Aldeia da Serra e depois realizar o caminho até o centro da cidade.



A estrada Ecoturística do Suru também é um caminho possível e o acesso é feito na altura do quilômetro 42 da Castello.

Reprodução/Rádio Trânsito FM

LEIA MAIS:

Travessia Ilhabela-São Sebastião tem fila de 2 horas; veja situação das estradas na volta para SP

Salário mínimo sobe para R$ 998; valor fica abaixo do aprovado pelo Congresso