Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta quarta-feira, 2 de janeiro

Após a virada do ano novo, o mercado abre pela primeira vez em 2019 de olho nos primeiros passos do recém-empossado presidente Jair Bolsonaro e seu governo. Na noite de terça-feira (1º), ele assinou um decreto de aumento do salário mínimo para R$ 998.

E, mesmo com o Ano Novo, os conflitos externos, como a guerra comercial entre Estados Unidos e China, seguirão firmes durante o mês de janeiro. Todos esses eventos podem afetar tanto as bolsas de valores dos países quanto as cotações das moedas.

Confira as cotações das moedas em tempo real nesta quarta-feira (2):

Dólar

Euro

Bitcoin