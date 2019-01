Atropelamento durante festa de Ano Novo deixa oito feridos em Urânia

Oito pessoas ficaram feridas após um atropelamento por um carro durante uma festa de comemoração do Ano Novo em Urânia, região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O motorista teria avançado sobre o grupo e só parou após atingir uma caminhonete.

Segundo a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu no início da madrugada do dia 1º, na Praça Matriz. Após atropelar parte do público, o homem teria sido agredido por pessoas que participavam da festa. Ele escapou e segue foragido.

Ainda não se sabe se a ação foi proposital ou um acidente. Dentro do veículo foram encontradas garrafas de cerveja vazias, o que indicaria que o motorista estava embriagado no momento do atropelamento. Os feridos foram levados para hospitais da região.