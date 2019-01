Jovem atropela multidão em Tóquio e deixa 8 feridos

Um jovem de 21 anos lançou uma minivan contra pedestres que festejavam o Réveillon em Tóquio, capital do Japão, nesta terça-feira (1º), ferindo nove pessoas.

O incidente ocorreu em uma rua que estava fechada para carros por causa dos festejos, a Takeshita Dori, bastante frequentada por turistas. O agressor, identificado como Kazuhiro Kusakabe, foi preso pela polícia e deu explicações confusas sobre o ato.

Ele disse que a ação foi uma "vingança contra uma execução", mas não está claro se o jovem se referia a um enforcamento em específico ou à pena de morte em geral. A minivan percorreu 140 metros até bater em um prédio.

A bordo do veículo, que era alugado, foi encontrado um recipiente com 20 litros de querosene. Segundo Kusakabe, o objetivo era incendiar o automóvel. Dos nove feridos, oito foram atropelados e um, espancado pelo jovem após ele sair do veículo.

Um estudante de 19 anos está em estado grave.