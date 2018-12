Réveillon: Confira a operação das rodoviárias de São Paulo para o Ano Novo

Mais de um milhão e 100 mil passageiros devem deixar a cidade de São Paulo de ônibus, neste feriado de Ano Novo.

Para atender a demanda, os terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara estão com operação especial: manutenção reforçada dos veículos e programação de chegadas e partidas diferenciadas.

Além disso, as rodoviárias estão com três mil e duzentos ônibus a mais na frota.

As cidades mais procuradas, além do litoral e do interior de São Paulo, são: Belo Horizonte, Florianópolis, Rio de Janeiro e Angra dos Reis.

A maioria das empresas ainda tem vaga para todos os destinos.

Para o Rio, só há passagem para hoje, em média, a partir de 20h.

A orientação é que a compra seja feita com antecedência – online ou na bilheteria dos terminais.

Os preços variam entre 100 e 200 reais.

Nas viagens de ônibus, são permitidas bagagens de até 30 quilos no bagageiro e 5 de bagagem de mão.