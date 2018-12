Retrospectiva 2018: Um ano em chamas; relembre os principais acontecimentos

O ano que termina será lembrado como um dos mais incendiários da história do Brasil. O assassinato da vereadora Marielle Franco, a prisão de Lula, a greve dos caminhoneiros e uma eleição quentíssima, com direito a facada, troca de acusações e notícias falsas, que culminou com a vitória do capitão reformado e deputado pelo PSL, Jair Bolsonaro.

Relembre aqui os fatos e personagens que marcaram o noticiário e ajudaram a jogar ainda mais lenha neste 2018 que, enfim, já vai se apagando.

Janeiro

[MORNO]

06.01– Jornalista e escritor Carlos Heitor Cony morre aos 91 anos

19.01 – Estados têm filas (foto) por vacina contra febre amarela após 81 mortes desde julho de 2017 relacionadas à doença em todo o país

Laércio Souza/Futura Press

24.01 – Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é julgado pelo TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) e condenado no caso do tríplex do Guarujá (SP) a 12 anos e 1 mês de prisão

Fevereiro

[MORNO]

06.02 – Space-X lança o foguete “Falcon Heavy” ao espaço, levando um veículo Tesla Roadster

14.02 – Nikolas Cruz entra armado em um colégio da Flórida, nos EUA, e deixa 17 mortos e 15 feridos

16.02 – Após filas, vacinação da febre amarela tem baixa procura e campanhas são prorrogadas

16.02 – Presidente Michel Temer decreta intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Votação da reforma da Previdência é travada

20.02 – PTB desiste da indicação a deputada Cristiane Brasil (PTB RJ) para o Ministério do Trabalho após Justiça barrar sua posse em janeiro'''

Março

[MUITO QUENTE]

04.03 – Morre aos 95 anos a atriz Tônia Carrero

05.03 – Com quatro estatuetas, incluindo melhor filme e melhor diretor, “A Forma da Água” é o principal vencedor da 90ª edição da Oscar

05.03 – Presidente dos EUA, Donald Trump, dá início a guerra comercial com a China, ao anunciar a imposição de tarifas de importação para aço e alumínio de 25% e 10%, respectivamente

14.03 – Vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista Anderson Gomes são assassinados no Rio de Janeiro em emboscada

Arquivo Pessoal

14.03 – Físico Stephen Hawking morre aos 76 anos

19.03 – Os jornais New York Times e The Guardian revelam que a empresa Cambridge Analytica obteve ilegalmente dados de cerca de 50 milhões de perfis do Facebook

27.03 – Lula faz caravana pelo Nordeste e ônibus é alvo de tiros no Paraná

Abril

[PELANDO]

05.04 – Pedido de habeas corpus de Lula é negado pelo STF. Após derrota, ex-presidente tem a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro. Ele se entrega dois dias depois, após ficar no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, de onde é levado para Curitiba

Avener Prado/Folhapress

17.04 – Morre a sambista Dona Ivone Lara, aos 97 anos

19.04 – Paulo Maluf (PP-SP) passa a cumprir a pena de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro em casa, em São Paulo

Maio

[PELANDO]

01.05 – Prédio pega fogo e desaba no Centro de São Paulo, matando nove pessoas. Local era ocupado irregularmente e estava em condições precárias

06.05 – O vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí (EUA) e destrói casas e estradas

14.05 – Primeiras pesquisas sem Lula colocam Jair Bolsonaro (PSL) como favorito na corrida presidencial, seguido de Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT)

19.05 – Príncipe Harry se casa com Meghan Markle

21 a 31.05 – Caminhoneiros realizam paralisação para exigir redução no preço do diesel. Greve durou 10 dias e parou serviços como fornecimento de combustíveis e alimentos. Para encerrar manifestações, governo fez acordo para corte de impostos e tabelamento do frete

Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress

Junho

[QUENTE]

05.06 – Erupção do Vulcão de Fogo deixa 70 mortos na Guatemala

Divulgação

08.06 – Morre aos 78 anos a tenista brasileira Maria Esther Bueno

11.06 – Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un realizam encontro histórico em Singapura

Jonathan Ernst/REUTERS

12.06 – Morre aos 61 anos o chef de cozinha Anthony Bourdain

16.06 – O VAR, conhecido como “árbitro de vídeo”, foi utilizado pela primeira vez em um Mundial

18.06 – Governo inicia pagamento de PIS Pasep com ampliação da idade dos cotistas

26.06 – STF manda soltar José Dirceu. Recurso autoriza condenado a aguardar julgamento em liberdade

Julho

[QUENTE]

06.07 – O Brasil perde para a Bélgica nas quartas de final por 2 a 1. Mas o que ficou mesmo foi a fama de “cai-cai” de Neymar

10.07 – Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid e reforça a Juventus

10.07 – 12 meninos e técnico de futebol são resgatados após ficarem 18 dias presos em uma caverna na Tailândia

Reprodução/Royal Thai Army

15.07 – França levanta seu segundo caneco da Copa do Mundo, ao vencer a Croácia por 4 a 2

Getty Images e Reuters

19.07 – “Centrão” declara apoio ao presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB)

19.07 – Dr. Bumbum é preso no Rio após morte de paciente

23.07 – Incêndios florestais na Grécia matam 91 pessoas

31.07 – Morre o jurista Hélio Bicudo, aos 96 anos

Agosto

[MORNO]

09.08 – Senado argentino barra legalização do aborto

14.08 – Queda parcial da ponte Morandi, em Gênova (Itália), deixa 39 mortos

Reuters

15.08 – Corrida presidencial começa com 13 candidatos inscritos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

16.08 – Cantora Aretha Franklin morre aos 76 anos

Setembro

[PELANDO]

02.09 – Museu Nacional é destruído por incêndio no Rio de Janeiro

Marcelo Dias/Futura Press

07.09 – Bolsonaro leva facada durante caminhada em Juiz de Fora (MG). Candidato passa por duas cirurgias para se recuperar

Raysa Leite/Folhapress

09.09 – Cantor de funk Mr. Catra morre aos 49 anos

11.09 – Lula é proibido de ser candidato pela Justiça e PT anuncia Fernando Haddad como substituto

13.09 – Dólar tem recorde de cotação em R$ 4,196

24.09 – O croata Modric é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa

29.09 – Milhares vão às ruas contra Bolsonaro, em campanha que ganhou a hashtag #EleNão. Simpatizantes do candidato da direita respondem também com protestos

29.09 – Tsunami na Indonésia mata ao menos 2.100

Reuters

30.09 – Angela Maria, rainha do rádio, morre aos 89 anos

Outubro

[PELANDO]

02.10 – Jornalista saudita Jamal Khashoggi é morto na embaixada de seu país na Turquia

06.10 – Logo após ter sido vendido por £ 1 milhão em leilão, o quadro “Balloon Girl”, de Banksy, se autodestrói

09 e 28.10 – Bolsonaro e Haddad são os escolhidos para disputar o segundo turno. O militar reformado é eleito presidente com 55,1% dos votos válidos

Pilar Olivares/Reuters

17.10 – Canadá legaliza o consumo e venda da maconha

27.10 – Jogador de futebol Daniel é assassinado de forma brutal após festa em São José dos Pinhais (PR)

28.10 – Lewis Hamilton vence F1 pela quinta vez

Novembro

[QUENTE]

01.11 – Novo governo tem o economista Paulo Guedes no superministério da Economia e Juiz Sérgio Moro na Justiça

Folhapress

12.11 – Pai dos heróis da Marvel Stan Lee morre aos 95 anos

14.11 – Médicos cubanos deixam o Brasil

19.11 – Brasileiro Carlos Ghosn, ex-CEO da Nissan, é detido no Japão por suspeita de fraude fiscal

25.11 – Palmeiras conquista seu décimo título do Campeonato Brasileiro

25.11 – Imigrantes centro-americanos são impedidos de cruzar fronteira México-EUA

26.11 – Morre, aos 77 anos, o cineasta Bernardo Bertolucci

26.11 – Reajuste do STF de 16,38% é aprovado e Luiz Fux retira auxílio-moradia de juízes e procuradores

29.11 – Incêndio devasta a Califórnia (EUA) e deixa 88 mortos

Dezembro

[QUENTE]

01.12 – Morre aos 94 anos o ex-presidente dos EUA George H. W. Bush

04.12 – França recua do aumento do diesel após protestos

09.12 – River Plate vence a Libertadores após disputa com seu maior rival Boca Junior. Partida final foi disputada na Espanha após episódio de violência na Argentina

11.12 – Atirador em igreja mata cinco e se suicida depois em Campinas (SP)

14.12 – Michel Temer assina a extradição do italiano Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua em seu país

16.12 – Médium João de Deus é preso, acusado de abuso sexual por cerca de 400 mulheres

17.12 – Gabriel Medina conquista bicampeonato mundial do surfe no Havaí

WSL

22.12 – Mundial fica pela terceira vez seguida com o Real Madrid, que vence o Al Ain, dos Emirados Árabes, por 4 a 1.