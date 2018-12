Previsão do tempo: Calor predomina no último fim de semana do ano

É para fechar com chave de ouro! O último fim de semana do ano promete dias de céu aberto, termômetros acima de 30°C e sem previsão de chuva significativa.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), no sábado (29), o ar mais seco ganha força e o sol brilha forte o dia todo favorecendo a elevação da temperatura. A umidade do ar apresenta declínio, com percentuais mínimos em torno dos 45%. Mínima de 19°C e máxima de 30°C.

O domingo (30) será mais um dia ensolarado e quente na região metropolitana de São Paulo. O amanhecer terá poucas nuvens e termômetros por volta dos 19°C. Durante a tarde, a máxima alcança os 32°C e não há previsão de chuva.