Metrô e trem rodam na madrugada na virada do ano em São Paulo

Para facilitar a ida e volta à festa na Paulista, o Metrô e os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vão rodar a madrugada toda entre 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Na linha 2-Verde, a estação Consolação será fechada às 16h de segunda-feira devido à proximidade com o palco. Mas será possível embarcar e desembarcar nas demais paradas.

Todas as estações das linhas 1-Azul, 2-Verde (exceto Consolação), 3-Vermelha e 4-Amarela terão embarque até as 2h. Depois, ele será feito no resto da noite na Paraíso, Brigadeiro, Trianon/Masp e Paulista.

Na CPTM, o embarque será possível até a 1h em qualquer estação. Após esse horário, somente Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí, que fazem integração com o Metrô, estarão abertas para a transferência dos passageiros. O desembarque será possível a noite toda em qualquer parada de trem ou metrô.