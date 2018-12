Mega da Virada tem prêmio milionário

O prêmio da 10ª edição da Mega da Virada chegou a R$ 280 milhões. As apostas para o sorteio mais esperado do ano podem ser feitas até as 16h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro em qualquer lotérica do país e também no portal www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Os R$ 280 milhões serão divididos entre os que acertarem mais dezenas entre as seis sorteadas. Como o concurso não acumula, caso ninguém faça os seis números, o valor é distribuído entre aqueles que marcarem, cinco, quatro e assim por diante.

Segundo estudo da FGV (Fundação Getulio Vargas), a chance de uma única pessoa vencer a Mega da Virada é de 0,6%. A maior probabilidade é que o prêmio seja dividido entre seis ou sete pessoas.

Em 2017, 17 apostadores dividiram uma bolada de R$ 306,7 milhões, ficando com pouco mais de R$ 18 milhões cada um. Foi o sorteio com mais vencedores da história da Mega-Sena.

Em uma aposta simples de seis números (R$ 3,50), a probabilidade de acertar o prêmio principal é uma em 50.063.860, segundo a Caixa.

Com sete números na aposta (R$ 24,50), a chance sobe para uma em 7.151.980. Com oito números (R$ 98,00), o apostador tem uma chance em 1.787.995 para acertar as seis dezenas.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1 milhão em rendimentos mensais. O dinheiro é suficiente para adquirir duas ilhas particulares com iates de luxo.