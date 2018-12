Mega da Virada: fechamento das apostas será mais cedo; entenda

Com tamanha repercussão, é comum que muitas pessoas que não apostam normalmente na loteria se sintam tentadas a participar da Mega da Virada, cujo sorteio acontece nesta segunda-feira (31). Até por isso, nos últimos dias que antecedem o concurso, as filas nas lotéricas do Brasil inteiro ficam cheias de sonhadores e é preciso se programar para não perder a chance de fazer a sua "fézinha".

Se em outros sorteios as apostas podem ser feitas até as 19h, para a Mega da Virada o horário de encerramento será às 16h. O adiantamento visa garantir que todos os jogos sejam processados a tempo hábil do sorteio, que será às 20h, com transmissão na televisão aberta.

Neste ano, a Mega da Virada vai sortear R$ 280 milhões para o sortudo, ou sortudos, que acertarem as seis dezenas. Como o prêmio não acumula, o dinheiro pode ser dividido entre aqueles que acertarem menos que a sena, caso essa não apareça entre as apostas.

Veja abaixo todos os detalhes sobre a Mega da Virada:

