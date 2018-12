Mais uma companhia aérea vai operar a rota entre Guarulhos e Buenos Aires

A rota entre Buenos Aires e São Paulo é uma das movimentadas da América Latina. E pelo menos oito companhias, entre nacionais e estrangeiras, operam o trecho atualmente.

E mais uma empresa aérea vai operar a rota para a Argentina, um dos principais destinos dos brasileiros no estrangeiro.

A Avianca Brasil iniciou na semana passada as vendas de passagens para a nova rota internacional operada pela Avianca Argentina, que ligará diariamente o aeroporto Aeroparque Jorge Newbery a Guarulhos.

O voo inaugural será realizado em 5 de fevereiro e no dia 19 do mesmo mês inicia-se a segunda frequência diária entre as capitais.

Os passageiros viajarão a bordo da aeronave Airbus A320, para 162 passageiros. O serviço de bordo inclui lanches quentes e sobremesa sem custo adicional.