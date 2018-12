Mãe encontra filha de 5 anos morta ao lado de urso de pelúcia; pai é suspeito de assassinato

Procurado pela polícia, o pedreiro Carlos José Buri, de 53 anos, é o principal suspeito pela morte da própria filha, Beatriz, de 5 anos.

O crime ocorreu na casa do suspeito, no Jardim Intercap, em Taboão da Serra, na Grande SP.

Acredita-se que Carlos José tenha matado a criança, por estrangulamento, para se vingar da ex-esposa.

O casal estava separado havia cerca de 1 ano, mas Beatriz sempre ficava alguns dias com o pai, o que ocorreu neste Natal.

O combinado com a ex-mulher era levar a filha de volta nesta quinta-feira (27), mas a menina não apareceu.

Ao chegar na casa do ex-marido, no fim da noite de ontem, a mãe da garota, que ainda chamou à porta mas não foi atendida, entrou no imóvel e viu a filha morta, sobre a cama, coberta e com um ursinho de pelúcia ao lado.

O pedreiro, principal suspeito do crime e que não aceitava o fim do relacionamento, continua foragido.