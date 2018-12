Idoso cai com carro no mar e mata neto em balsa entre Bertioga e Guarujá

A polícia investiga o que levou o motorista de um HB20 branco a não frear e cair no mar da balsa que faz a travessia entre Bertioga e Guarujá, no litoral sul paulista.

No início da noite desta quinta-feira (27), segundo testemunhas, Fernandes Tito, de 77 anos, ao volante do carro, entrou na embarcação em alta velocidade e passou pela rampa de bloqueio, caindo no mar.

Bombeiros localizaram minutos depois o idoso, que conseguiu sair do carro e nadou até a superfície; já o neto dele, Cauã Oliveira Inácio, de 13 anos, foi encontrado morto dentro do veículo.

Leia mais:

Veja o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado

Testemunha-chave de caso Odebrecht é encontrada morta na Colômbia



Por causa do acidente, a travessia entre Bertioga e Guarujá ficou suspensa até o término da perícia. Até o fim da madrugada desta sexta-feira (28), o sobrevivente permanecia internado no Hospital Municipal de Bertioga.

Avô e neto são de Santos e, a princípio, estavam em Bertioga a passeio.