Falso cliente mata cabeleireira com tiro na boca em Osasco

A polícia espera, por meio de retrato-falado, identificar e prender um assaltante que, com um tiro na boca, matou a cabeleireira Ana Beatriz Lucas, de 24 anos, em um salão de beleza, localizado ao lado de uma loja especializada em som automotivo, na Rua Auro Soares Barbosa, na Vila Campesina, em Osasco, Grande São Paulo, por volta das 20h30 dessa quinta-feira, 27.

Armado, mas se passando por cliente, o acusado foi atendido, teve o cabelo cortado e, no fim, anunciou o assalto, exigindo que funcionários e clientes retirassem o cadarço dos calçados, com os quais amarrou as vítimas.

O dono do salão, que também é proprietário da loja ao lado, foi o único a não ser amarrado. O bandido exigiu dele que mostrasse o cofre, mas não havia.

Leia também:

Cálculo da aposentadoria muda a partir de segunda-feira

Mega da Virada: fechamento das apostas será mais cedo; entenda

O criminoso então disse que iria matar alguém e levou Ana Beatriz, a mesma que havia cortado o cabelo dele, até a copa, nos fundos, onde atirou contra a boca da vítima, que morreu no local.

A polícia acredita que o assaltante esteja envolvido no furto realizado no mesmo local na última terça-feira, quando o comércio foi invadido pelo teto e teve o sistema de câmeras de segurança danificado e, por isso, não há imagens gravadas da ação de ontem.

O assassino fugiu levando celulares e dinheiro das vítimas. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco e será investigado pelo 6ºDP, que é o mais próximo, mas fecha fica fechado durante a noite.