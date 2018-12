Explosão em estação elétrica causa clarão azul e assusta moradores de Nova York

A explosão de um transformador em uma empresa de energia causou um clarão azul no céu de Nova York, nos Estados Unidos, assustando moradores da região.

O curto-circuito aconteceu na noite desta quinta-feira (27), em uma repartição da companhia Con Edison, no bairro do Queens.

O chefe do Departamento de Segurança de Nova York, Terence Monahan, informou pelo Twitter que as chamas estão sob controle e que não há feridos. Mas o que assustou os moradores foi a luz azul em meio ao céu noturno, que gerou centenas de vídeos e fotos nas redes sociais. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, explicou que a luz fora causada por uma queda de energia na subestação.

A explosão provocou também quedas de energia na região e atrasos no aeroporto La Guardia, que pediu aos clientes que verificassem o status de seus voos com as companhias aéreas. Já o trem 7, que sai do Queens e vai até a ilha de Manhattan, funciona com paradas mais prolongadas.

Esse foi o segundo incidente envolvendo a Con Edison nos últimos seis meses. Em julho deste ano, uma explosão expeliu grandes fumaças de amianto no ar de Manhattan, forçando a evacuação de 49 edifícios e desabrigando mais de 500 moradores.