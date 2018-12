Doria põe 7º ministro de Temer no seu governo

O governador eleito João Doria (PSDB) indicou nesta quinta-feira o sétimo integrante da equipe do presidente da República, Michel Temer (MDB), para o primeiro escalão da sua futura gestão em São Paulo. Atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes vai presidir a Investe SP.

Agência que faz a interlocução entre investidores, órgãos públicos e prefeituras, a Investe SP está subordinada à Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão, que será chefiada por Henrique Meirellles, ex-minstro da Fazenda.

Nascido em São José do Rio Preto (SP), o atual chanceler se formou em direito e estudou também economia e ciências políticas na França. Senador licenciado, foi deputado federal, vice-governador de São Paulo e ministro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Com outros seis nomes do governo Temer, o secretariado de Doria reúne ex-colaboradores da Prefeitura de São Paulo, empresários, representantes de entidades e deputados do PSDB que não foram reeleitos. Dos 24 secretários, 3 são mulheres.